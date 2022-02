Salisburgo, Adamu: “Avevo sognato di fare gol al Bayern”

Autore del gol del momentaneo vantaggio per il Salisburgo, il giovane Adamu ha parlato a Sky Sport commentando il pari col Bayern: “Abbiamo dato tutto, non abbiamo lasciato niente in campo. Per me è un sogno segnare, ieri avevo sognato di fare questo gol e l’ho realizzato. È un Salisburgo che non molla mai, che lotta finché ha energie. Abbiamo avuto un’altra chance per vincere, non sarebbe stato immeritato. Anche il Bayern, però, ha meritato e penso che il pareggio sia giusto”.

FOTO: Sito Salisburgo