Acerbi, la seconda scelta del Napoli e il salvagente Inzaghi

Inutile fare troppi giri di parole: Francesco Acerbi ha vissuto un’estate complicata, tanto per utilizzare un eufemismo. Separato in casa Lazio, malgrado un contratto fino al 30 giugno 2025, a maggior ragione dopo l’arrivo di Romagnoli in casa biancoceleste. Acerbi era stato accostato erroneamente al Napoli, senza considerare che era la seconda scelta (infatti poi è arrivato Kim). Poi ha vissuto settimane e settimane in apnea, non ha aperto al Monza, non ha voluto considerare ipotesi all’estero, si è aggrappato al salvagente Simone Inzaghi in nome di tanti anni alla Lazio ricchi di soddisfazione. L’apertura di Lotito all’Inter per un prestito con diritto di riscatto può fare il resto, mettendo fine alla difficilissima estate di Francesco Acerbi.

Foto: twitter Lazio