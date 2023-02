Acerbi: “Futuro da allenatore? Vorrei farlo, ma oggi sembra una moda. Il patentino lo prende anche un idraulico”

Nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha parlato anche del suo futuro, rivelando come il suo desiderio sia quello di allenare un giorno.

Queste le sue parole: “Sono vecchio. Ma ho sempre voglia di migliorarmi. Altrimenti dalle difficoltà non sarei venuto fuori: sono arrivato qui dopo i fischi alla Lazio e gli insulti social degli interisti per quell’errore in Lazio-Milan. Sono rimasto muto, ho pedalato. E se fossi ancora a Roma, avrei giocato anche lì. Io allenatore dopo il ritiro? Vorrei farlo. Ma oggi pare quasi una moda, il patentino lo prende anche un idraulico. E va bene, è giusto che tutti abbiano questo sogno. Ma con un limite, si dia la priorità a chi ha giocato. Io mi sento portato, perché capisco i giocatori. E poi ho vissuto tutte le sfumature: ho toccato il fondo e sono andato in alto. La prima caratteristica che deve avere un allenatore è l’empatia. Fa la differenza con i giocatori e viene prima di ogni modulo”.

Foto: Instagram personale