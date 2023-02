Acerbi sullo scudetto: “Il Napoli è una macchina da guerra, ma non è finita e dobbiamo crederci”

Francesco Acerbi è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Il difensore dell’Inter ha lasciato un commentato sulla lotta scudetto, i nerazzurri sono secondi alle spalle del Napoli (tredici punti di ritardo): “Vincendo col Napoli avremmo potuto riaprire lo scudetto. E invece c’è stato il pari con il Monza, che per una squadra come l’Inter non deve accadere. Il Napoli è una macchina da guerra, ma non dirò mai che per lo scudetto è finita: abbiamo ancora il 5% di possibilità e dobbiamo crederci. Loro dovrebbero rallentare, ma noi dobbiamo pensare di poter vincerle tutte. Avremmo dovuto avere 5-6 punti in più. E allora, con lo scontro diretto di ritorno ancora da giocare, il distacco sarebbe stato meno duro…”.

Champions League: “Se stiamo bene tutti, possiamo essere noi la sorpresa. Il girone ci ha dato fiducia: il Porto è forte e fisico, ma possiamo batterlo. E poi, una volta ai quarti, tutto può succedere: dipende da forma, morale, fortuna. E noi ci arriviamo con Lukaku e Brozo in più”.

Foto: Instagram ufficiale Acerbi