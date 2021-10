Acerbi chiede scusa: “Due errori, l’espulsione e un brutto gesto che non mi appartiene”

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha chiesto scusa ai tifosi per la prestazione odierna di Bologna condita da un’espulsione e da un brutto gesto con un messaggio su Twitter:

“Ho sbagliato, ho fatto due cazzate. Chiedo scusa a tutti, ai tifosi, ai compagni per l’espulsione e per il brutto gesto fatto che non mi appartiene”.