Il Bologna domina una Lazio inguardabile. Tris con Barrow, Theate e Hickey. Espulso Acerbi

È appena terminata Bologna-Lazio, gara valida per la settima giornata di Serie A. I rossoblù hanno dominato l’incontro, rifilando tre gol alla squadra biancoceleste, oggi irriconoscibile dopo le buone prove nel derby e in Europa League. Le reti dei felsinei portano le firme di Barrow, Theate e Hickey. Nel primo tempo, l’attaccante gambiano ha trafitto Reina con un grande destro a giro (14′), mentre il difensore belga ha segnato di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo (17′). Nella ripresa, Hickey ha chiuso i conti con un tiro di destro (68′). Espulso Acerbi per proteste al 76′. Grande partita degli uomini di Mihajlovic.

Foto: Twitter Bologna