Accardi-Samp, conferme totali. E su Nicola…

Pietro Accardi non è sicuro di restare a Empoli. Anzi, come abbiamo anticipato lo scorso 8 maggio, c’è la Samp in pressing, una notizia assolutamente inedita a quei tempi e che ha trovato sempre più conferme. Ora Accardi incontrerà Corsi, considera chiuso il suo ciclo a Empoli e vuole andare in un club che conosce bene per averci giocato. Vedremo se ci saranno sviluppi su Davide Nicola, sulla carta straconfermato dopo il rinnovo automatico fino al 2025 scattato per la salvezza ottenuta.

Foto: twitter Empoli