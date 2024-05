L’indiscrezione: Melissano può lasciare lo Spezia, piace anche al Genoa. E Accardi…

Lo Spezia si gioca tutto venerdì nell’ultima partita di campionato, ma a fine stagione potrebbe essere rivoluzione. L’uomo mercato Stefano Melissano sta valutando diverse proposte, lo ha sondato anche il Genoa ma non è l’unico club interessato in Serie A e non è stata fatta una scelta definitiva. Proprio il Genoa aveva fatto alcune valutazioni su Pietro Accardi, ds dell’Empoli, senza alcun tipo di sviluppo fin qui. Non c’era il Torino su Accardi, mentre alla Samp il profilo piace, un club che il dirigente conosce bene per averlo frequentato da calciatore. Vedremo se i discorsi andranno avanti, non c’è solo il mercato degli allenatori.