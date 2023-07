Nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, il direttore sportivo Accardi ha parlato anche di Guarino e Baldanzi: “Come ho visto Guarino e Baldanzi al Mondiale Under 20? I ragazzi – commenta Accardi – hanno fatto un grandissimo Mondiale, c’era anche Degli Innocenti. Guarino è di prospettiva, lo terremo per farlo crescere”.

Foto: Twitter Empoli