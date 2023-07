Corsi: “L’Empoli in mano ad Accardi e Zanetti. Tra le candidate a retrocedere, ma questo non ci abbatte”

Alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2023-24 dell’Empoli, si è espresso nell’introduzione così il presidente Fabrizio Corsi, soffermandosi soprattutto sull’allenatore Paolo Zanetti e il Direttore Sportivo Pietro Accardi: “La prossima stagione è in mano a questi due ragazzi, Accardi e Zanetti. Ritengo che professionalmente noi a Empoli ci stiamo mettendo qualcosa e loro ci metteranno tutto quello che ci consentirà di arrivare al risultato anche la prossima stagione. Siamo in mani buone. Ci metteranno nelle candidate per retrocedere ma questo non ci abbatte. Paolo è stato un calciatore nostro, ora sta seguendo un percorso per diventare un allenatore importante; Pietro è qualche anno che ci sentiamo sia noi che con le rispettive mogli!”

Foto: sito ufficiale Empoli