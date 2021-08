Abraham si è preso la Roma: subito decisivo contro la Fiorentina

La vittoria di ieri della Roma, contro la Fiorentina, ha mostrato ai tifosi giallorossi un Tammy Abraham in eccellenti condizioni. L’attaccante, arrivato dal Chelsea la scorsa settimana, è stato subito gettato nella mischia da Josè Mourinho che l’ha schierato dal primo minuto nella prima di campionato contro i viola. La risposta dell’inglese è stata immediata: il giocatore è subito entrato negli schemi tattici fornendo ai suoi compagni due assist per la vittoria finale. Per Abraham non era mai capitato di servito due passaggi decisivi nel corso di una singola gara: è successo ieri, nel suo esordio con la maglia giallorossa. Un buon inizia che lascia ben sperare per la gioia di Mourinho che nel post partita ha elogiato l’inglese per la sua prestazione.

Foto: Twitter Roma