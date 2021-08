Mourinho: “Abraham è un giocatore importante. Abbiamo giocato male con la superiorità numerica”

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo della sua prima Roma all’Olimpico contro la Fiorentina: “E’ stata una partita bella, anche se noi non abbiamo giocato troppo bene. Loro sono stati bravi, noi in undici contro undici bene, in dieci contro dieci bene. In undici contro dieci non troppo bene.

Devo dire che l’arbitro non ne ha sbagliata una. Il VAR è stato fenomenale, è lì per questo: per risolvere i piccoli errori che sono decisivi nel risultato”.

La prestazione di Abraham? E come è nata l’idea di schierarlo dall’inizio?

“Lui è un giocatore importante, con lo spazio che c’era pensavo fosse la partita di Abraham. L’ho sostituito perché era stanco ma lo avrei comunque cambiato per Shomurodov, Abraham è più bravo come referente con Pellegrini e Mkhitaryan che sviluppano il gioco. La Fiorentina ha giocato molto bene e ci ha messo in difficoltà”.

Foto: Instagram personale Mourinho