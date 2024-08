Abraham: “Milan? Le voci fanno piacere. Ma sono concentrato sulla Roma”

Dopo l’amichevole con l’Everton, in zona mista Abraham ha spiegato il suo momento e chiarito la situazione di mercato: “Le voci sul Milan ci sono e fanno anche piacere, perché vuol dire che sto facendo bene le cose. Ma questa è la mia prima preparazione dopo l’infortunio, sono concentrato sulla Roma e su quello che voglio fare qui. La concorrenza con Dovbyk? Fin da bambino sono abituato alla competizione, al fatto di lottare per il posto. Lui è un grande attaccante, ma io voglio fare il mio. E magari un giorno De Rossi potrebbe anche darci la chance di giocare insieme. Se Tomori mi scrive per andare al Milan? Siamo grandi amici, ci vogliamo bene, ci sentiamo spesso. Ma ripeto, sono con la testa sulla Roma”.

Foto: Twitter Roma