L’indiscrezione: Abraham, tutto in stand-by per aspettare il Milan. Ma conta la formula

Tammy Abraham vuole il Milan come priorità assoluta e su questo non esiste il minimo dubbio. Ieri avevamo riportato una notizia di Gianluigi Longari sull’interesse dell’Everton, ma la priorità dell’attaccante inglese è il Milan. Adesso però bisogna trovare una quadratura sulla formula che per la Roma non dovrebbe essere, almeno nelle intenzioni attuali, un semplice prestito con diritto di riscatto. E soprattutto le contropartite non convincono. Abraham continuerà ad aspettare il Milan, al netto di altri nomi fatti per l’attacco rossonero, alcuni mai trattati davvero.

Foto: Twitter Roma