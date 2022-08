Abraham innamorato della Roma: “Niente è come casa”

Nella serata di ieri, la Roma è tornata all’Olimpico per l’ultima amichevole prima dell’inizio del campionato di Serie A. All’indomani della sfida contro lo Shakhtar, Tammy Abraham ha caricato l’ambiente in vista della nuova stagione pubblicando su Instagram uno scatto del match. Poi ha aggiunto una vera dichiarazione d’amore nei confronti dei tifosi giallorossi: “Niente è come casa. Daje Roma”.

Foto: Twitter Conference League