La Roma vince e convince: finisce 5-0 con lo Shakhtar. Esordio per Wijnaldum

La Roma è pronta per iniziare il proprio cammino in Serie A. I giallorossi di Josè Mourinho hanno vinto e convinto contro lo Shakhtar: 5-0 il risultato finale all’Olimpico. A far sorridere il tecnico portoghese è l’intesa dimostrata dai suoi calciatori, soprattutto gli scambi, tutti di prima, tra Abraham, Dybala e Zaniolo che hanno portato al gol del 1-0 di Pellegrini. Oltre il capitano giallorosso, sono andati a segno Mancini, Zaniolo, e Bove oltre a un’autorete su cross di Spinazzola per Matic. Nella ripresa è arrivato l’esordio anche di Georginio Wijnaldum. Messaggio chiaro della Roma alle concorrenti: i giallorossi ci sono e diranno la sua.

Foto: Instagram Roma