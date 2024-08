Rugani in partenza per Amsterdam: tempistica confermata. Il video

Ieri vi abbiamo anticipato la chiusura della trattativa per il passaggio di Rugani dalla Juventus all’Ajax in prestito per una stagione. La tempistica è stata confermata: il difensore centrale classe ’94 questa mattina è partito in direzione Amsterdam per sostenere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà al club olandese. Rugani è stata una richiesta specifica di Farioli, in pressing da quasi due mesi. Intercettato in aeroporto, ha voluto salutare i tifosi bianconeri: “Un grandissimo saluto. Auguro una stagione piena di soddisfazioni e di vittorie”.