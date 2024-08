Koné sempre più Roma. Accelerata per anticipare la concorrenza. Milan defilato

Come vi abbiamo raccontato nella notte, la Roma sta provando seriamente ad ingaggiare il centrocampista del Borussia Monchengladbach, Manu Koné, operazione da circa 20 milioni bonus compresi. Il giocatore è un obiettivo di mercato del Milan, che però in queste ore si è defilato anche a causa della non partenza, al momento di Bennacer. L’agente di Koné è a Roma con i giallorossi stanno lavorando per arrivare a definire l’operazione con il club tedesco per anticipare la concorrenza degli altri club interessati.

Foto: manu-kone-insta