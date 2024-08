Angelozzi conferma su Brescianini: “Malintesi con il Napoli. In giornata penso di chiudere con l’Atalanta”

A seguito della conferenza stampa di presentazione dei tre nuovi acquisti del Frosinone, Fallou Sene, Filippo Distefano e Tjas Begic, ha parlato il direttore dell’area tecnica Guido Angelozzi, che ha chiarito la questione su Brescianini, confermando l’esclusiva di Sportitalia di ieri pomeriggio: “Stavamo lavorando per dare Brescianini al Napoli, abbiamo dato l’autorizzazione per le visite mediche, poi sono subentrati dei malintesi tra noi direttori e quindi abbiamo scelto di fare tornare Brescianini a casa. Ci è dispiaciuto perché con quando arrivi a fare le visite mediche si è solitamente a buon punto per chiudere ma come dico sempre, finchè poi non si firma tutto può succedere. Quando è saltato l’affare ci ha chiamato un’altra società e oggi stiamo lavorando per chiudere con l’Atalanta. Brescianini era un giocare che volevano un po’ tutti, non siamo scesi sotto la cifra richiesta, penso di chiudere in giornata”.

Foto: brescianini instagram personale