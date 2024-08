Sportitalia (ore 15,42): Brescianini-Napoli no, irrompe l’Atalanta!

Marco Brescianini al Napoli sta per saltare. Malgrado le visite di stamattina e in attesa del tweet di De Laurentiis, la trattativa si è arenata. E non può certamente dipendere dalla mancata definizione di Cajuste al Brentford, semplicemente perché il centrocampista del Frosinone era stato autorizzato a fare le visite con il nuovo club. Invece, come anticipato da Michele Criscitiello con un tweet delle 15,42, l’irruzione dell’Atalanta sta portando a una clamorosa inversione di rotta.

Foto: brescianini instagram personale