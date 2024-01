Zurkowski: “Felice per la tripletta. Dobbiamo continuare con questo spirito”

Szymon Żurkowski, autore delal tripletta che ha regalato i 3 punti all’Empoli, ha parlato a Dazn dopo il successo sul Monza.

Queste le sue parole: “Volevo segnare ma non mi aspettavo la tripletta, è la prima in carriera. La dedico a mio figlio. Vogliamo vincere tutte le partite, dobbiamo giocare con questo spirito. Il mister non deve dire tanto, sappiamo qual è la nostra situazione di classifica”.

Foto: twitter Empoli