Zubimendi: “Il mio futuro è alla Real Sociedad. Clausola? Non conta quando vuoi restare in un club”

Durante l’intervista concessa a Sport, il calciatore della Real Sociedad, Martin Zubimendi, ha così parlato del suo futuro: “Arsenal? Voci, voci, perché ho detto al mio agente che non volevo sentire niente, soprattutto quest’inverno. Lasciare la Real Sociedad con la stagione che stiamo facendo sarebbe illogico. Qui sono molto felice. Sì, ho la clausola da 60 milioni di euro, ma quando qualcuno vuole stare in un club, la clausola non conta. Penso che sia una clausola equilibrata con tutti gli aspetti che il contratto ha messo insieme. Niente di più. Non vedo l’ora di avere un’estate tranquilla. Che gente come Xavi, che ha vinto tutto ed è uno di quelli che ne sa di più, parli di me è già un motivo per essere felice. Oltre a ciò, sarebbe illogico non pensare ad altro che alla Real Sociedad, stiamo facendo una grande stagione e sono molto contento”.

Foto: Instagram Real Sociedad