Zubimendi e il suo no al Liverpool: “Non me ne pento. Ho preso la decisione che ritenevo giusta”

In estate, il Liverpool aveva trovato un accordo con la Real Sociedad per l’acquisto di Martin Zubimendi, calciatore protagonista all’Europeo con la Spagna. Il giocatore però aveva rifiutato, preferendo restare alla Real Sociedad.

Il giocatore basco, intervistato da ESPN, ha spiegato la sua scelta: “Il no al Liverpool? Naturalmente non me ne pento, non posso pensarla così dopo quattro o cinque partite all’inizio della stagione. Ho preso la mia decisione dall’interno, ho pensato che fosse la cosa migliore da fare, i risultati non mi influenzano. Vedo del potenziale in questa squadra, basta guardarci allenare. Non vedo l’ora di fare una buona stagione”.

Foto: Instagram personale