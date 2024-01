Zortea si presenta al Frosinone: “Sono qui grazie al direttore, mi adatto facilmente alle situazioni”

Nadir Zortea si è presentato poco fa ai canali ufficiali del Frosinone, accompagnato dal ds Guido Angelozzi, racontando del suo passaggio per sei mesi tra le fila dei Ciociari: “Ringrazio in primis il direttore perché mi ha dato questa occasione e non è stato semplice farmi venire qui. All’Atalanta ho avuto poco spazio e ho pensato che per la mia crescita c’era bisogno di andare da chi mi voleva veramente per farmi giocare. Sapevo che potevo giocare sia a destra che a sinistra e le cose che mi avrebbe chiesto il mister e credo questo sia stato importante. Sono un ragazzo che si adatta facilmente alle situazioni e dunque è stato particolarmente semplice”. La sua fonte di ispirazione: “Il mio idolo era Del Piero ma col passare degli anni mi hanno spostato sempre più indietro e dunque ho cambiato. Negli ultimi anni ho trovato stabilità nel fare l’esterno sia a quattro che a cinque”. Le differenze tra Gasperini e Di Francesco: “Quando pressiamo alto andiamo quasi a uomo come con Gasperini, la differenza è quando siamo bassi abbiamo più equilibrio perché diamo un po’ più di copertura. A Sassuolo ho giocato con la difesa a quattro, devo solo rivedere qualche concetto”. Le sensazioni in vista della partita di domenica contro il Verona: “Loro squadra fisica, corrono tanto e sarà una battaglia. Possiamo andare li senza paura, sarà dura ma ne possiamo uscire bene”.

