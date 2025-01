Zortea risponde a Morata. Maignan prima miracoloso poi commette un errore decisivo. E’ 1-1 a San Siro

Dopo l’impresa in Supercoppa, l’esordio di Conceicao in campionato con il Milan è amaro. Finisce 1-1 tra Milan e Cagliari al Meazza. Inizia meglio il Milan, ci prova Leao da fuori, para Caprile, all’esordio dopo il suo arrivo dal Napoli. Al 15′ pericoloso Reijnders, si salva il Cagliari. Isolani che in ripartenza fanno male, con Piccoli e Felici, sempre pericolosi. Al 40′, miracoloso Maignan sull’esterno sinistro dal Cagliari. Sinistro di Felici all’incrocio, il portiere francese salva la porta con un intervento prodigioso. Finisce il primo tempo 0-0.

Nella ripresa parte meglio il Milan. Dopo 3 minuti traversa di Pulisic che stoppa e calcia dal limite, ma colpisce il legno alto. Ancora Milan al 50′ con Morata che colpisce l’esterno della rete. Al 51′, passa il Milan. Pulisic calcia, para Caprile e palla sul palo. Sulla respinta insacca Morata da due passi per il vantaggio rossonero.

Il Cagliari però reagisce e al 56′ trova il pareggio con Zortea. Conclusione dal limite abbastanza telefonata, Maignan viene tradito dal rimbalzo e scavalcato dalla palla che si insacca. Pareggio del Cagliari al Meazza.

Il Milan prova nuovamente a caricare. Jimenez ci prova ma trova Caprile a sbarrargli la strada. Ancora Milan. Chance clamorosa per Abraham all’80’. L’inglese entra in area, calcia di sinistro, ma caprile salva in maniera straordinaria. Il Milan ci prova fino alla fine. Il Cagliari si difende come può. Ultima chance dei rossoneri una punizione al 96′. Sassata di Theo Hernandez, para Caprile. Finisce 1-1 a Milano. Il Milan sale a 28 punti, il Cagliari a 18.

Foto: sito Milan