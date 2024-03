Zaccagni risponde a Lirola, parità all’intervallo tra Frosinone e Lazio (1-1)

Termina in parità allo Stirpe la prima frazione di gioco: 1-1 tra Frosinone e Lazio. Partono meglio i padroni di casa. E al 12′ sbloccano la gara, da terzino a terzino: Zortea guadagna il fondo e mette nel mezzo, sul secondo palo spunta Lirola che batte Mandas per la rete del vantaggio gialloblu. Il Frosinone fa la partita con coraggio, la Lazio accusa il momento di difficoltà ambientale. Al 34′ sfiorano il raddoppio gli uomini di Di Francesco: Bresciannini penetrai in area di rigore, mette nel mezzo per Gelli che non arriva per concludere a rete. Ma alla prima disattenzione dei padroni di casa, colpisce la Lazio con Zaccagni a sfruttare al meglio il cross di Guendouzi. La rete riaccende la Lazio. E al 43′ Immobile sfiora il raddoppio, ma Turati risponde presente. In pieno recupero riparte in contropiede il Frosinone, ma Lirola trova solo l’esterno della rete.

Foto: Instagram Zaccagni