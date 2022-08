Nadir Zortea, che ha collezionato l’esordio con l’Atalanta nel match contro la Sampdoria, si è preso un po’ di tempo per metabolizzare le emozioni. Poi, ha condiviso la soddisfazione per il debutto con i follower di Instagram: “Partita dal sapore davvero speciale! La prima con la maglia della squadra che mi ha cresciuto e tre punti per partire alla grande”.

Foto: Instagram Zortea