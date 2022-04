Zorc: “Haaland? I migliori finiscono sempre al Manchester City o al Bayern Monaco”

Michael Zorc, dirigente del Borussia Dortmund, ha parlato di calciomercato e di Erling Haaland, che in estate dovrebbe lasciare il club tedesco.

Queste le sue parole: “Haaland con noi è cresciuto e abbiamo beneficiato del suo talento. Ora possiamo dire che non avremmo dovuto fissare una clausola ma allora non si poteva prevedere. Per questi talenti siamo il club più attraente d’Europa. Ecco perché dovrebbe rimanere una parte importante del nostro modello di business. I migliori giocatori finiscono al Manchester City o al Bayern Monaco…Tutto ciò che accadrà, avverrà rispettando il contratto. Siamo sereni; voi fate l’errore di pensare che proviamo fastidio perché lo dicono i media ma in realtà non è così”.

Foto: Twitter Borussia Dortmund