Zola su Mourinho: “Saprà adattarsi alla situazione, valore aggiunto per la Roma”

Gianfranco Zola, ex attaccante di Cagliari e Chelsea, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport si è soffermato su José Mourinho confrontandolo con Antonio Conte. “Io credo che siano diversi. Molto bravi, ma differenti. Il punto che hanno in comune è che sono estremamente esigenti e di enorme personalità. Io spero che il calcio italiano ritrovi il miglior Mourinho. Sicuramente è un calcio diverso dai tempi dell’Inter, ma parliamo di un tecnico di altissimo livello. Saprà adattarsi alla situazione. È un personaggio che in un ambiente come Roma può dare moltissimo. Lui rappresenta il valore aggiunto. Avrà il vantaggio che Roma vive di entusiasmo e José è un trascinatore”.

FOTO: Twitter Tottenham