Zola si presenta: “Devo molto alla Serie C. Voglio dare il mio contributo con idee che aiutino i ragazzi”

Intervenuto in conferenza stampa, il nuovo vice presidente della Lega Pro Gianfranco Zola si è così presentato: “E” un’avventura interessante. Ho iniziato in questa Lega e so quanto sia importante passare da qui. E’ un percorso per arrivare ai grandi livelli e voglio dare il mio contributo con delle idee che siano di aiuto ai ragazzi. Abbiamo bisogno dei nostri giovani, che crescano forti e competitivi, perché così è il calcio a livello internazionale. Dobbiamo creare queste condizioni, anche perché si parla di sostenibilità e la riduzione dei costi arriva anche se siamo in grado di produrre i giovani da soli. Si deve investire nei settori giovanili, nella formazione dei tecnici: sarà un percorso lungo e non è neppure semplice, ma è necessario. Serve ricreare le condizioni giuste, ed è in questo senso che spero si essere di aiuto, anche per l’esperienza maturata in altri paesi. Perché ho accettato questo ruolo? Me lo ha chiesto Marani, un amico ma anche una persona estremamente intelligente. C’è necessità di gente come lui che lavora per il bene del calcio. poi devo molto alla C, perché se sono diventato un giocatore tutto è passato da lì. Entro senza però pensare di avere già la soluzione ai problemi, prima parlerò con la gente per capire poi genererò delle idee. Ripeto però: la C è fondamentale per tutto il calcio, anche per la A e la B, quindi qualcosa nella filiera va migliorato. Dobbiamo guardare con interesse a questo”.

Foto: Twitter Lega Pro