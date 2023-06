Zola: “Ranieri è un esempio per molti”

Gianfranco Zola ai microfoni del TGR Sardegna è tornato a parlare della promozione in A del Cagliari. Ecco le sue parole: “Ero lì a Bari dal primo minuto fino all’ultimo e mi sono goduto quell’ultimo minuto che è stato fantastico, eccezionale. Ranieri non stava più nella pelle, era al settimo cielo. Comunque è impressionante vedere una persona della sua età e della sua esperienza che ancora, con tutto quello che ha conseguito nella sua carriera, gioisce in maniera evidente come ha fatto a Bari, è un esempio per molti”.

Foto: Zola Facebook