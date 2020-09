Zola: “Pirlo alla Juve? Può diventare una mossa geniale. Dispiaciuto per Sarri”

In un’intervista al Corriere della Sera, Gianfranco Zola ha elogiato la scelta della Juve di puntare su Pirlo per la panchina: “Anch’io andai al West Ham senza aver mai allenato e so cosa significa. Stiamo parlando di un campione che aveva una conoscenza superiore del gioco. Andrea dovrà crescere in fretta, sceglierlo è stato molto coraggioso e può diventare una mossa geniale”. Sull’esonero di Sarri: “Sono un po’ sono dispiaciuto per lui e il suo gruppo, ci ho lavorato un anno al Chelsea ed è stato molto importante per me. Con Maurizio ne avevamo anche parlato, la Juventus è una squadra molto esigente e a volte non è nemmeno sufficiente vincere. Si richiedono tanti requisiti”. Un commento poi sul mercato del Chelsea: “Sì, credo sia stata la miglior campagna acquisti, Abramovich ha speso tanto e su ragazzi giovani, seguendo una linea molto intelligente. Sarà importante trovare subito compattezza ed equilibrio. Le aspettative saranno alte”.

Foto: Daily Express