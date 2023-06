Zola: “Mi sono emozionato al gol di Pavoletti. Complimenti a tutti, soprattutto a Ranieri per la straordinaria impresa”

Dopo un solo anno, il Cagliari è tornato in Serie A grazie al gol di Leonardo Pavoletti che ha deciso al 94′ la finale playoff contro il Bari. A tre giorni di distanza dalla promozione, è arrivato anche il messaggio via social di Gianfranco Zola: “Mi volevo complimentare con tutto il Cagliari, a partire dalla società, dai giocatori, ma in particolare da mister Ranieri per la straordinaria impresa che hanno fatto l’altro giorno a Bari, considerando anche da dove erano partiti. Dopo che il mister è arrivato a Cagliari, quello che hanno fatto è un qualcosa di importante e soprattutto di entusiasmante. Non vi nascondo che mi sono emozionato al gol di Pavoletti l’altro giorno, ho fatto un salto della Madonna. Comunque volevo unirmi alla gioia di tutti, perchè poi questo è un risultato straordinario, non solo per il Cagliari, ma per tutta la Sardegna”.

Foto: Facebook Zola