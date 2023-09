Zola: “Mancini? Sorpreso e dispiaciuto della sua rinuncia”

Gianfranco Zola ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale si è soffermato anche sull’addio di Mancini alla Nazionale. Ecco le sue parole:

“Sono rimasto sorpreso. Se devo essere sincero, non me lo aspettavo. Roberto ha fatto un grande lavoro, quando ha vinto l’Europeo. Non solo per il risultato, ma per il modo, lo stile in cui lo ha raggiunto. Dopo l’eliminazione ai mondiali io sono tra quelli che ha sostenuto lui dovesse continuare. Pensavo volesse arrivare ai mondiali. Sono, anche per questo, sorpreso e molto dispiaciuto della sua rinuncia”.

Foto: Daily Express