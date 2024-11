Zola: “L’Atalanta in giornata può battere anche Real Madrid e Manchester City”

Gianfranco Zola, vice presidente della Lega Pro, a margine di un evento, ha parlato della Serie A e spendendo parole al miele per l’Atalanta di Gasperini: “Un pensiero sul campionato? Molto bello, pieno di competizione e senza un padrone. Inter e Juve stanno crescendo. Il Napoli manterrà questo livello fino alla fine. L’Atalanta quando è in giornata può battere anche il Real e il City. E poi complimenti a Baroni e Palladino per quello che stanno facendo con Lazio e Fiorentina”.

Foto: sito Lega Pro