Zola: “L’Arabia è una bolla creata dai proprietari ricchi disposti a spendere qualunque cifra”

Gianfranco Zola a Sky Sport ha commentato la “fuga araba” di molti calciatori in questa sessione di mercato. Ecco le sue parole: “Questa è una bolla creata da proprietari estremamente ricchi disposti a spendere qualsiasi cifra pur di prendere dei campioni. Per me non è un bene perché si perdono i reali valori. E’ impossibile contrastare questo potere economico, non solo per l’Italia. Noi dobbiamo diventare bravi a creare giocatori in casa, per poi farli crescere”.

Foto Zola Facebook