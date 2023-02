Zola: “La Serie C deve essere l’università del calcio italiano. Immorale pagare per giocare”

L’ex calciatore Gianfranco Zola, nonché nuovo vice presidente della Lega Pro, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato delle sue idee per la terza serie del calcio italiano: “Abbiamo tante idee, un percorso lungo e difficile che ci obbliga a formare i calciatori del futuro per renderli competitivi. Immorale che ci siano ancora dei genitori che pagano per far giocare i figli. In base al mio pensiero, la Serie C deve basarsi su allenamenti, qualità del gioco e dei giocatori. Giocavo nei campetti di strada da mattina a sera, oggi i ragazzi hanno tante altre cose da fare. Sono arrivato in Serie A a 23 anni, ho sofferto quando venivo scartato ai provini: sono cresciuto grazie alla Serie C, che vorremmo diventasse un’università per creare le migliori professionalità del calcio di domani”.

Foto: Twitter Lega Pro