Zola: “La qualità del gioco italiano è cresciuta, ma bisogna andare più veloci. Meno budget, servono le idee”

Nel corso dell’intervista rilasciata sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha analizzato le difficoltà che attraversa il calcio italiano: “Sulla qualità del gioco le nostre squadre sono cresciute, ma in Premier e in altri campionati il ritmo è diverso: molto più alto. Dobbiamo crescere sotto questo aspetto accettando di commettere errori tattici pur di andare più veloci. Ovviamente mi dispiace non vedere club italiani nei quarti di Champions, però bisogna analizzare le cose con lucidità”.

Zola prosegue: “Le società di Premier hanno un budget più elevato, Real e Bayern sono potenze sempre competitive. Avendo meno risorse, in Italia dobbiamo affidarci alle idee e sfruttare l’intelligenza per ridurre il gap e far crescere la qualità individuale”.

Foto: Sito Chelsea