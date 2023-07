Zola: “Inter? Aspettiamo il mercato. Sono curioso anche della Lazio”

Gianfranco Zola alla Gazzetta dello Sport dopo aver parlato del Napoli ha citato l’Inter. Ecco le sue parole: “L’Inter per la prossima stagione dipende dal mercato, dipenderà dalla cessione o meno di Onana, un elemento di grandissimo peso e qualità. E poi, non so cosa succederà a Brozovic: io stravedo per lui. Poi sono curioso di rivedere la Lazio: bel calcio quello di Sarri. Fra gli altri allenatori mi sono piaciuti Palladino e Zanetti ma la bellissima sorpresa, bellissima davvero, è stata rappresentata da Thiago Motta col suo Bologna. Veramente bravissimo”.

Foto: Zola e Sarri Chelsea Instagram