Zola e il Cagliari: “4 settimane fa avrei parlato di una salvezza quasi impossibile”

Gianfranco Zola ha parlato anche del percorso del Cagliari in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport: “Sul Cagliari 4 settimane fa ti avrei detto che la salvezza era quasi impossibile, ma questa è la bellezza del calcio e del nostro campionato in questo momento. Il Cagliari è stato bravo a guadagnarsi un’altra possibilità, il destino dei rossoblù non dipende solo dagli altri ma anche da loro e questa è una grandissima cosa”.