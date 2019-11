Zola: “Cagliari da Champions. Scudetto? Juve avvantaggiata sull’Inter, ecco perché”

Gianfranco Zola, ex collaboratore di Sarri e bandiera del Cagliari, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del Corriere dello Sport. Ecco i passaggi più significativi: “Cagliari? I rossoblù sono da Champions League: questo terzo posto è un premio per tutta la gente della Sardegna. I giovani italiani? Zaniolo è tra i migliori talenti in circolazione, Barella diventerà un top player e Chiesa sarà ancora più devastante. Chi vincerà lo scudetto? Domanda da un miliardo di euro, anche se la corsa è ristretta a Juventus e Inter. Ci sono squadre che stanno facendo molto bene come la Roma, il Cagliari, l’Atalanta e la Lazio, ma se la giocheranno i bianconeri e i nerazzurri. Favorita? La Juventus ha un vantaggio dato da una rosa eccezionale. E quando hai ricambi così di qualità, alla lunga…”, ha chiuso Zola.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea