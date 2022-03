Zoff: “Vedo bene l’Italia. Se Mancini recupera l’entusiasmo degli Europei, andremo ai Mondiali”

Dino Zoff, ex portiere e leggenda del calcio italiano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista dei playoff per la qualificazione a Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Direi proprio che la Macedonia del Nord è un avversario superabile. Da prendere con le molle, come tutti, ma dovremmo farcela. Però io vedo bene anche la finale, che sia contro il Portogallo o contro la Turchia: non ho mai scelto un avversario, le cose vadano come devono andare. Abbiamo avuto già due occasioni per qualificarci, questa è la terza e non la falliremo. Se Mancini recupererà lo spirito e l’entusiasmo visto agli Europei, l’Italia andrà ai Mondiali. Ci vorrà anche un po’ di fortuna, alla fine bastava anche un solo rigore segnato da Jorginho contro la Svizzera per qualificarci. Magari quel momento sfortunato speriamo possa essere ribaltato ora”.

Foto: Facebook personale