Zoff sull’errore di Meret: “Va benissimo così. Quando vinci l’errore è maestro di qualcosa”

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Dino Zoff, ex portiere di Napoli e Juve, ha commentato l’errore di Alex Meret durante la sfida contro il Bologna, vinta poi dagli azzurri per 3-2: “Meret resta un portiere di livello altissimo e all’altezza di un top club del Napoli. Non mi soffermerei troppo sull’errore di ieri. Un tiro così, che batte davanti, e poi una valutazione errata può sempre capitare. Va benissimo così, un errore quando vinci va considerato positivo e maestro di qualcosa. La fortuna è farli quando non incidono sul risultato, quindi non andiamo troppo pesanti su questo ragazzo. Meret è nel giro della Nazionale, non esageriamo”.

