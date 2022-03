Zoff su Donnarumma: “In Italia avrebbero fischiato quel fallo. E questo ha condizionato Gigio”

Dino Zoff, storico portiere italiano, alla Gazzetta dello Sport ha parlato di Donnarumma e delle critiche piovutegli dai media in questi giorni per via del gol del pari di Benzema nella notte del Bernabeu: “Non credo proprio che il ragazzo ne risentirà. Saprà riprendersi in fretta. Secondo me quello è un errore concettuale, più che del portiere. Nel senso che non si mette in difficoltà l’estremo difensore con certi passaggi. E Donnarumma l’errore che ha commesso è stato quello di non buttar via il pallone lontano dalla zona pericolosa. Per me Donnarumma resta un ottimo portiere. Penso che in Italia un fallo del genere lo avrebbero fischiato e

questo magari ha condizionato Gigio su come gestire la palla. Ma è andata così. Amen”.

FOTO: Twitter PSG