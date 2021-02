Zoff su Donnarumma: “Col Milan le cose si sistemeranno e rinnoverà, ha un’autostrada davanti a sé”

Dino Zoff, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Gianluigi Donnarumma: “Ha sempre detto di stare bene al Milan, ha già un buon contratto ed è in un grande club. Deve pensare solo a migliorarsi tecnicamente. Non penso che una società di questo livello possa non conclude un’operazione così importante, sono convinto che le cose si sistemeranno senza problemi”.

Dove può arrivare?

“Lontanissimo, ha un’autostrada davanti a sé”.

E’ tra i migliori in Europa?

“Non mi piace fare classifiche, ma l’Europeo sarà l’occasione di un confronto e l’Italia rientra tra le favorite”.