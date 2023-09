Zoff su Donnarumma: “Ci ha fatto vincere un Europeo. E ci sta prendere quel gol con la Macedonia”

Continua a tenere banco il gol subito da Gianluigi Donnarumma contro la Macedonia del Nord. L’ex numero uno della Nazionale Dino Zoff è intervenuto in difesa del portiere ex Milan, prendendone le parti a “Radio Anch’Io Sport”. Queste le sue dichiarazioni: “Donnarumma ci ha fatto vincere gli Europei. Su quel tiro contro la Macedonia del Nord ci sta di prendere gol. Questo scenario tragicomico per una partita mi spaventa. Attorno alla Nazionale è tutto esagerato, abbiamo pareggiato contro una squadra discreta. La squadra si è mossa bene, quello è un gol che si può prendere e ora è tutto un ‘rischiamo di non andare all’Europeo”.

Foto: Instagram Donnarumma