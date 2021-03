Zoff ricorda Gianni Agnelli: “L’Avvocato era un grande intenditore di calcio. Parlavamo spesso di Maradona”

Nel giorno del centesimo anniversario della nascita di Gianni Agnelli, l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, Dino Zoff, attraverso le colonne di Tuttosport, ha rivelato alcuni aneddoti sul rapporto dell'”Avvocato” con il calcio e con la “Vecchia Signora”: “L’Avvocato era un vero innamorato del calcio e della Juventus. Io posso dirlo benissimo perché l’ho conosciuto e con me parlava spesso di calcio, dei giocatori sia italiani sia stranieri, dei campionati in Europa, di ciò che accadeva nel mondo. Mi chiedeva, in particolare, dei calciatori europei: voleva sapere cosa pensassi di determinati giocatori dal momento che prima di arrivare alla Juventus io avevo già avuto un trascorso in Nazionale. E il suo interesse era perennemente genuino. Si può dire che l’Avvocato fosse non solamente un appassionato di calcio, ma anche un profondo conoscitore, un intenditore. Di quali giocatori parlavamo? Maradona tra i tanti, l’argentino era uno degli argomenti di discussione. Poi l’arrivo di Platini ha fatto sì che tra lui e l’Avvocato s’instaurasse una bella intesa“.

Foto: rai.it