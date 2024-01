Zoff piange Riva: “Era un amico, tristezza infinita. Grossa perdita”

Dino Zoff piange Gigi Riva, scomparso nel pomeriggio all’età di 78 anni.

Queste le sue parole: “Provo una tristezza infinita, è un grossa perdita, per me anche di un grande amico. A Gigi mi legano tante cose, abbiamo fatto il servizio militare assieme, poi vincemmo gli Europei del 1968 e abbiamo continuato con le altre nazionali, fino al 2000 quando io ero il ct e lui era dirigente. Avevamo un grande rapporto, era impossibile non essergli amico”. Zoff non nasconde la commozione: “Per me era davvero un amico. Lui, come me, non era uno molto aperto, ma era chiaro e sapevi sempre con chi avevi a che fare. era una persona squisita”.

Foto: facebook Zoff