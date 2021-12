Zoff: “Meret deve decidersi ad andare via da Napoli e giocare con continuità”

Dino Zoff, ex portiere, leggenda del calcio italiano, ha parlato a Radio New Sound Level, analizzando la corsa per lo scudetto e anche su Meret, che a Napoli non trova spazio.

Queste le sue parole: “Scudetto? I pronostici fatti ora vedono sicuramente l’Inter favorita, nonostante dovrà affrontare un gennaio durissimo e non possiamo dimenticarci della variabile Covid. Credo comunque che abbia un buon vantaggio sul Milan e che se a fine gennaio riuscirà a mantenere questo margine poi sarà tutto in discesa”.