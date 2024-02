Zoff: “L’Inter può battere l’Atletico e passare il turno. Calhanoglu? Centrocampista totale”

Dino Zoff, ex allenatore e portiere campione del mondo nel 1982 con la Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di Tuttosport, toccando vari temi. Eccone un estratto, in cui l’ex numero uno italiano si è lasciato andare ad un pronostico in vista della gara tra Inter e Atletico Madrid, in programma martedì a San Siro e valida per gli ottavi di finale di andata di Champions League:

Chi passerà il turno?

“L’Inter ce la può fare. I nerazzurri hanno buone possibilità e qualcosa in più dell’Atletico, dove pesa l’assenza di Morata.”

Un pensiero, poi, su Hakan Chalanoglu:

“Calhanoglu? Non gioca solo davanti alla difesa. Si muove a tutto campo e va oltre il ruolo che avrebbe sulla carta. È un centrocampista totale.”

Foto: Twitter Hakan Calhanoglu